مؤتمر تين هاج: يجب أن ننتأهل لدوري الأبطال.. وإصابة هويلوند بسيطة

يرى إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه يجب أن يتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه فولام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "كل مباراة بمثابة نهائي، وفي نهاية الدوري ستكون النقاط غالية جدا والجميع يقاتل من أجل الحصول على مركز جيد".

وأضاف "لدينا العديد من اللاعبين الذين لديهم الخبرة للتعامل في مواقف الضغط".

وتابع "الإصابات تعتبر مشكلة كبيرة، لكن الفرق الأخرى أيضا تعاني من الأمر، يجب أن نتعامل مع هذا وأشعر أن يمكننا التعامل بشكل أفضل، يجب أن نتحسن".

وواصل "يجب أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والفريق يريد ذلك ولدينا الإيمان بإمكانية تحقيقها".

وشدد "لا يوجد ضغط من جيم راتكليف لأن لدينا نفس الطموح والأهداف، هو الرجل المناسب لأخذ النادي للأمام ونريد التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة راسموس هويلوند بسيطة ويجب أن ينتظر لمدة أسبوع أو أسبوعين وسنرى بعد ذلك حالته".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

بينما يأتي فولام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.