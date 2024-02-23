انتهت تصفيات سلة إفريقيا - مصر (76) (61) إفريقيا الوسطى.. فوز كبير

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة السلة ضد إفريقيا الوسطى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف مصر المجموعة الرابعة من التصفيات والتي تضم كل من منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة إفريقيا الوسطى غدا الجمعة في تمام السابعة مساء.

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بينما يواجه منتخب مصر يوم السبت نظيره مدغشقر في نفس التوقيت، وتختتم منافسات البطولة يوم الأحد بمواجهة بين مصر وكوت ديفوار في السابعة مساء.

وتقام جميع مباريات التصفيات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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انتهت فوز منتخب مصر بنتيجة 76-61 على إفريقيا الوسطى

ق 7: 65-50 لمنتخب مصر

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث

ق 4: 50-39 لمنتخب مصر

بداية الربع الثالث

نهاية الشوط الأول.. 46 لمصر مقابل 31 لإفريقيا الوسطى

ق 2: 40-24 لمنتخب مصر

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. 29-15 لمنتخب مصر

ق 5: تقدم منتخب مصر بنتيجة 18-7

بداية اللقاء في السابعة مساءً.

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