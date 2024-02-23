مؤتمر تشافي: سنقاتل للتتويج بالدوري.. وموعد مباراة خيتافي غير منطقي

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه سيقاتل من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه خيتافي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "سنقاتل للتتويج بلقب الدوري طالما حسابيا لم يحسم".

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وأضاف "فيران توريس على ما يرام الآن، لكن لا أستطيع أن أعطيك موعدا لعودته".

وتابع "ليس من المنطقي أن نلعب السبت المقبل بعد أن لعبنا الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، كان يجب أن نلعب الأحد أو الإثنين".

وواصل "أوريول رويمو لا يشعر بالراحة الآن، أندرياس كريستينسن يعطينا التوازن والسيطرة أكثر على الكرة والمباراة في مركز لاعب الوسط الدفاعي".

وشدد "يجب من يأتي بعدي أن يكون لديه الحمض النووي الخاص ببرشلونة".

وأكمل "أحب خوسيه بوردالاس -مدرب خيتافي- ففريقه يتسم بالعدوانية والحدة ولا يعني ذلك أنه دفاعي، يستطيع أن يخرج أفضل ما لدى لاعبيه".

وأنهى حديثه قائلا: "كل مباراة سنلعبها ستكون بمثابة نهائي سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، يجب أن نظهر رد فعل قوية".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

بينما يأتي خيتافي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

تشافي هيرنانديز الدوري الإسباني خيتافي ريال مدريد
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