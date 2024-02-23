انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (3)-(5) سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

جون إيبوكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

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انتهت

ق 96: جوووووول مروان عثمان بعد خطأ من محمد صابر.

ق 94: جوووووول محمد صابر من رأسية.

ق 85: أحمد بلحاج يهدر انفرادا تاما بالمرمى إذ سدد الكرة وتمكن حارس بلدية المحلة من التصدي للكرة.

ق 72: جوووووول رجب نبيل بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة حرة ثابتة

ق 69: جووووول حسام أشرف بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: جوووووول من هداف الدوري أحمد بلحاج بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق +45: إنقاذ رااائع من مدافع سيراميكا لمرماه من تسديدة قرب الـ6 ياردات.

ق 32: جووووول صديق أوجولا لاعب سيراميكا بعد تبادل التمرير مع أحمد بلحاج ثم سدد كرة صاروخية في سقف المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق 17: جووووول محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

ق 16: ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد عرقلة جون إيبوكا من قبل أحمد مجدي كهرباء لاعب بلدية المحلة.

ق 9: جووووول حسام أشرف يسجل لبلدية المحلة بعد تسديدة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بلدية المحلة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري أيمن الرمادي أحمد عبد الرؤوف
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