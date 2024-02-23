حمدي فتحي: سنبذل أقصى ما لدينا ضد السد.. والتركيز مهم للبقاء في المنافسة

شدد حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري على ضرورة التركيز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري القطري.

ويستعد الوكرة للقاء السد في الجولة 14 من دوري نجوم قطر.

وقال حمدي فتحي خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالفترة التي قضيتها داخل نادي الوكرة، وأعلم أننا لم نحقق شيئا للنادي حتى الآن، وبالتالي فإننا نتحلى بالتركيز اللازم من أجل البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة".

وأضاف "أثق في أنني أملك الكثير الذي يمكن أن أقدمه للفريق خلال الفترة المقبلة وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات".

وواصل "ثقتي كبيرة في قدرة فريق الوكرة على تقديم مباراة قوية أمام السد، وأتمنى أن يكون عنصر التوفيق حليفا لنا في هذا اللقاء حتى نتمكن من حصد النقاط الثلاث".

وأتم "جميعنا يعلم مدى أهمية نتيجة هذه المباراة في رسم المزيد من ملامح المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري لذلك فإننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهود حتى نتمكن من الفوز".

ويحتل الوكرة المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن السد المتصدر.

وشارك الدولي المصري في 10 مباريات سجل 3 وصنع 2 في دوري قطر الموسم الجاري.

ويعود الدوري من جديد بعد فترة توقف أكثر من شهر بسبب استضافة قطر لكأس آسيا والتتويج بلقبها.

وشارك حمدي فتحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا والتي أقيمت في كوت ديفوار بنفس الوقت.