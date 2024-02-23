حمدي فتحي: سنبذل أقصى ما لدينا ضد السد.. والتركيز مهم للبقاء في المنافسة

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

شدد حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري على ضرورة التركيز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري القطري.

ويستعد الوكرة للقاء السد في الجولة 14 من دوري نجوم قطر.

وقال حمدي فتحي خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالفترة التي قضيتها داخل نادي الوكرة، وأعلم أننا لم نحقق شيئا للنادي حتى الآن، وبالتالي فإننا نتحلى بالتركيز اللازم من أجل البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة".

أخبار متعلقة:
حمدي فتحي ضمن فريق الأفضل لشهر ديسمبر بالدوري القطري تقرير قطري: عبد القادر يقترب من مزاملة حمدي فتحي في الوكرة بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يفوز برباعية ويواصل مطاردة السد عاد من الإيقاف ليسجل ويصنع.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير على الدحيل

وأضاف "أثق في أنني أملك الكثير الذي يمكن أن أقدمه للفريق خلال الفترة المقبلة وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مساعدة زملائي على تحقيق الانتصارات".

وواصل "ثقتي كبيرة في قدرة فريق الوكرة على تقديم مباراة قوية أمام السد، وأتمنى أن يكون عنصر التوفيق حليفا لنا في هذا اللقاء حتى نتمكن من حصد النقاط الثلاث".

وأتم "جميعنا يعلم مدى أهمية نتيجة هذه المباراة في رسم المزيد من ملامح المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري لذلك فإننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهود حتى نتمكن من الفوز".

ويحتل الوكرة المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن السد المتصدر.

وشارك الدولي المصري في 10 مباريات سجل 3 وصنع 2 في دوري قطر الموسم الجاري.

ويعود الدوري من جديد بعد فترة توقف أكثر من شهر بسبب استضافة قطر لكأس آسيا والتتويج بلقبها.

وشارك حمدي فتحي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا والتي أقيمت في كوت ديفوار بنفس الوقت.

السد الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة
نرشح لكم
ليفربول في مهمة سهلة وروما يصطدم بـ برايتون.. تفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - مرموش يودع مع فرانكفورت بخسارة على ميدانه من سان جيلواز هيثم شعبان: محظوظ بتدريب الكرخ العراقي.. وقدمت نموذجا جيدا للمدربين الشبان صالح جمعة: الدوري العراقي قوي جماهيريا قياسا بالدوريات الأخرى انتهت دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (2) سان جيلواز.. مرموش يودع كرة يد - رقم مصري يتحقق في فوز فيزبريم بـ دوري أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا - بمشاركة حجازي وهدف بنزيمة العكسي.. اتحاد جدة إلى ربع النهائي مواعيد مباريات الخميس 22 فبراير 2024.. مرموش في المؤتمر الأوروبي وحجازي بأبطال آسيا
أخر الأخبار
مباشر تصفيات سلة إفريقيا - مصر (18) (7) إفريقيا الوسطى.. تقدم مبكر 17 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر تشافي: سنقاتل للتتويج بالدوري.. وموعد مباراة خيتافي غير منطقي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. جوووول حسام أشرف 22 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي: سنبذل أقصى ما لدينا ضد السد.. والتركيز مهم للبقاء في المنافسة 28 دقيقة | المحترفون
جمال محمد علي: نفذنا ما تأخر فيه فينجادا.. وسنطلب من كاف استخراج الرخص التدريبية PRO 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وماجد هاني في وسط بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - ميدياما (0) (1) الأهلي.. جووووول أوووووول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما