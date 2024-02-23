مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فريقه لا يحتاج إلى مهاجم في الوقت الحالي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "الكثير من اللاعبين لم يلعبوا ولذلك لديهم اللياقة البدنية، أستطيع أن أشعر أنه لا يزال هناك 5 أو 6 لاعبين أعتقد أنهم قادرون على فعل المزيد".

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وعن إجراء تغيير واحد فقط ضد بورتو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قال: "لقد أجرينا تغييرات في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات سواء بشكل صحيح أو خطأ".

وأضاف "بالتأكيد يمكننا تطوير الكثير من الأشياء، لا أعتقد أن النقد عادل فقط بسبب الهدف ضد بورتو، لأننا فعلنا الكثير من الأشياء بشكل صحيح".

وأنهى حديثه قائلا: "الفريق لا يحتاج إلى مهاجم، أعتقد أن الفريق أظهر القدرة على تسجيل الأهداف".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الثامن بـ37 نقطة.

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