ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 17:05

كتب : محمد مصطفى

خوسيلو - ريال مدريد - خيتافي

أعلن نادي ريال مدريد إصابة خوسيلو مهاجم الفريق، فيما لم يكشف عن مدة الغياب.

وذكر ريال مدريد في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا خوسيلو من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة خوسيلو في كاحله الأيمن".

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أبرز ملاحقيه جيرونا.

ولعب خوسيلو هذا الموسم 25 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين، و6 مباريات في دوري الأبطال سجل 3 أهداف، بالإضافة إلى مباراتين بالكأس ومثلهما بالسوبر.

وكانت تقارير إسبانية، كشفت عن قرار ريال مدريد بالحفاظ على خوسيلو بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من إسبانيول مقابل نصف مليون يورو، بتفعيل بند أحقية الشراء والذي يصل إلى مليون ونصف يورو بعد الأداء الجيد الذي قدمه حتى الآن والمُرضي لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

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