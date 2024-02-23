تشكيل الأهلي - السولية وكريم وليد أساسيان.. وموديست يقود الهجوم أمام ميدياما

يقود أنتوني موديست هجوم الأهلي خلال مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما بعد قليل ضمن خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما يتواجد الثلاثي عمرو السولية وكريم وليد وإمام عاشور في خط الوسط.

وظهر وسام أبو علي لأول مرة في قائمة الأهلي بمباراة رسمية حيث يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأعلن مارسيل كولر مدرب الفريق تشكيل الأهلي لمواجهة ميدياما.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - موديست - بيرسي تاو.

وعلى مقاعد البدلاء تواجد كل من: حمزة علاء - رامي ربيعة - أكرم توفيق - رضا سليم - - محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - وسام أبو علي

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا مساء اليوم، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.