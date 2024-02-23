الظهور الأول لـ حسام حسن مع منتخب مصر.. الكشف عن مواعيد مباريات دورة الإمارات

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية.

ويخوض منتخب صمر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في تصريحات للصحفيين: "منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد أمام نيوزيلاندا يوم 22 مارس المقبل في دورة ودية بالإمارات".

وأوضح "الفائز من مواجهة مصر أمام نيوزيلاندا سيواجه الفائز من مباراة كرواتيا وتونس يوم 26 مارس في نهائي الدورة، فيما سيلعب الفريقان الخاسران يوم 25 من الشهر ذاته في مباراة تحديد المركز الثالث".

وجاء قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.