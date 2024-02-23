مران الزمالك - فتوح يشارك.. وتدريبات إضافية لرباعي الفريق تحضيرا لـ أبو سليم

شارك أحمد فتوح لاعب الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وأجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي.

وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران استعداداً للمباراة المقبلة.

كما عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق جلسة مع المدرب البرتغالي، اطمأن خلالها الأخير على كافة ترتيبات الإقامة في الجزائر، أشاد خلالها المدير الفني بفندق الإقامة وملاعب التدريب.

ووصلت بعثة الزمالك غلى الجزائر في رحلة استغرقت نحو 3 ساعات ونصف على متن طائرة خاصة.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جوزيه جوميز قرر استبعاد محمود علاء من مواجهة أبو سليم الليبي لأسباب فنية.

فيما يغيب مصطفى الزناري عن مباراة الزمالك أمام أبو سليم بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

كما يغيب كل من : عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في المسابقات الإفريقية، إذ شارك السعيد وسيف جعفر مع بيراميدز في دوري الأبطال، ولعب ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

ويغيب زياد كمال المنضم حديثا من إنبي بسبب إصابته في العضلة الخلفية وإبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة.

وتعرض الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.