قرعة دوري المؤتمر - سيرفيت "فايلر" يواجه بلزن.. وقمة هولندية إنجليزية

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 14:25

كتب : محمد مصطفى

جارود بوين - فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة قوية في الدور ثمن النهائي، تجمع أياكس الهولندي وأستون فيلا الإنجليزي، فيما يستمر نادي سيرفيت السويسري الذي يقوده رينيه فايلر في انطلاقته المفاجئة بالبطولة الأوروبية.

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي وأصحاب المركز الثاني في مجموعات دوري المؤتمر.

وانتهت تلك المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا بتأهل 8 فرق، ليتواجعوا أمام أوائل مجموعات دوري المؤتمر في دور الـ16.

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وجنبت اللوائح مواجهة فريقين من نفس البلد في تلك المرحلة.

وجاءت القرعة كالتالي:

سيرفيت السويسري × فيكتوريا بلزن التشيكي

أياكس الهولندي × أستون فيلا الإنجليزي

مولدة النرويجي × كلوب بروج البلجيكي

يونيون سان جيلواز البلجيكي × فنربخشة التركي

دينامو زغرب الكرواتي × باوك اليوناني

شتورم جراتس النمساوي × ليل الفرنسي

مكابي حيفا × فيورنتينا الإيطالي

مكابي تل أبيب × أولمبياكوس اليوناني

ونجح سيرفيت السويسري الذي يقوده رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للأهلي، في إقصاء لودوجوريتس البلغاري بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين، فيما أقصى يونيون سان جيلواز البلجيكي منافسه اينتراخت فرانكفورت الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، ليتأهل لدور الـ16.

وستقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ 16، يوم 7 مارس 2024، فيما يقام الإياب يوم 14 مارس 2024.

وستقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل، فيما وسيقام النهائي للنسخة الحالية في 29 مايو المقبل على ملعب أيك أثينا في اليونان.

يذكر أن روما الإيطالي ووست هام الإنجليزي توجا بلقب أول نسختين من البطولة.

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