ليفربول يكشف موقف صلاح من نهائي الكأس.. ويستبعد 4 لاعبين للإصابة

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 14:03

كتب : محمد مصطفى

محمد صلاح - ليفربول

أصدر نادي ليفربول تحديثا بشأن موقف المصابين في قائمة الفريق، قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي.

وأوضح بيب ليندرز المدرب المساعد لليفربول، أنه سيتم تحديد موقف الثلاثي محمد صلاح، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، خلال الحصتين التدريبيتين يومي الجمعة والسبت، لتحديد موقفهم من المشاركة وجاهزيتهم البدنية لدعم صفوف الفريق في نهائي الكأس.

وقال ليندرز للموقع الرسمي للنادي: "نحن في جدول مجنون مرة أخرى، ولذلك نلعب كل 3 أيام، من المهم لنا أن نستخدم كل دقيقة وكل يوم، لمتابعة حالة اللاعبين".

أخبار متعلقة:
ليفربول في مهمة سهلة وروما يصطدم بـ برايتون.. تفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي انتهت - قرعة الدوري الأوروبي.. ليفربول أمام سبارتا براج وروما أمام برايتون ليفربول أم بايرن؟ تشابي ألونسو يراوغ الصحفيين بشأن مستقبله

وأكد مساعد مدرب ليفربول، أنه تم استبعاد الرباعي ترنت ألكسندر أرنولد، وأليسون وكيرتس جونز، ودييجو جوتا من مواجهة تشيلسي.

ويعاني أليسون من إصابة عضلية، وأصيب أرنولد في أربطة الركبة، فيما يعاني جوتا من أربطة الكاحل، وتعرض جونز للإصابة بالتواء في الكاحل.

وعن موعد عودة الرباعي، ذكر موقع ليفربول، أن جونز هو أقرب اللاعبين للعودة للانتظام في التدريبات فمن الممكن أن يعودة خلال فترة التوقف الدولي في مارس، أما باقي اللاعبين "أرنولد، وأليسون، وجوتا"، فسيعودون عقب فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يكون التوقف الدولي خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس.

وعن إذا تعرض أي لاعب آخر من ليفربول لإصابة خلال مواجهة لوتون التي أقيمت الأربعاء، رد مساعد مدرب ليفربول: "حتى الآن لا أعرف، جميع اللاعبين حصلوا على إجازة الخميس، وعلينا الاستعداد للمباراة النهائية".

وحقق ليفربول الفوز على حساب لوتون تاون برباعية مقابل هدف وحيد، ليستمر في صدارة الدوري برصيد 60 نقطة.

ليفربول تشيلبسي نهائي كأس كاراباو
نرشح لكم
قرعة دوري المؤتمر - سيرفيت "فايلر" يواجه بلزن.. وقمة هولندية إنجليزية انتهت - قرعة الدوري الأوروبي.. ليفربول أمام سبارتا براج وروما أمام برايتون ليفربول في مهمة سهلة وروما يصطدم بـ برايتون.. تفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ليفربول وميلان وليفركوزن.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وتأهل صعب لـ روما وبنفيكا إلى ثمن النهائي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم بن رمضان بعد حسم المتأهلين.. موعد قرعة والقناة الناقلة لـ دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - مرموش يودع مع فرانكفورت بخسارة على ميدانه من سان جيلواز
أخر الأخبار
مران الزمالك - فتوح يشارك.. وتدريبات إضافية لرباعي الفريق تحضيرا لـ أبو سليم 10 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة دوري المؤتمر - سيرفيت "فايلر" يواجه بلزن.. وقمة هولندية إنجليزية 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماييلي: نستطيع تكرار الفوز على مازيمبي.. وسأبذل قصاري جهدي من أجل بيراميدز 40 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب بيراميدز: أعلم كل تفاصيل مازيمبي.. ولن عن الظروف التي أحاطت بالمباراة 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليفربول يكشف موقف صلاح من نهائي الكأس.. ويستبعد 4 لاعبين للإصابة 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتهت - قرعة الدوري الأوروبي.. ليفربول أمام سبارتا براج وروما أمام برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول في مهمة سهلة وروما يصطدم بـ برايتون.. تفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
عضو رابطة الأندية يكشف سبب معاقبة جمهور الزمالك.. وتوضيح بشأن الشحات 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا