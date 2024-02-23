ليفربول يكشف موقف صلاح من نهائي الكأس.. ويستبعد 4 لاعبين للإصابة

أصدر نادي ليفربول تحديثا بشأن موقف المصابين في قائمة الفريق، قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي.

وأوضح بيب ليندرز المدرب المساعد لليفربول، أنه سيتم تحديد موقف الثلاثي محمد صلاح، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، خلال الحصتين التدريبيتين يومي الجمعة والسبت، لتحديد موقفهم من المشاركة وجاهزيتهم البدنية لدعم صفوف الفريق في نهائي الكأس.

وقال ليندرز للموقع الرسمي للنادي: "نحن في جدول مجنون مرة أخرى، ولذلك نلعب كل 3 أيام، من المهم لنا أن نستخدم كل دقيقة وكل يوم، لمتابعة حالة اللاعبين".

وأكد مساعد مدرب ليفربول، أنه تم استبعاد الرباعي ترنت ألكسندر أرنولد، وأليسون وكيرتس جونز، ودييجو جوتا من مواجهة تشيلسي.

ويعاني أليسون من إصابة عضلية، وأصيب أرنولد في أربطة الركبة، فيما يعاني جوتا من أربطة الكاحل، وتعرض جونز للإصابة بالتواء في الكاحل.

وعن موعد عودة الرباعي، ذكر موقع ليفربول، أن جونز هو أقرب اللاعبين للعودة للانتظام في التدريبات فمن الممكن أن يعودة خلال فترة التوقف الدولي في مارس، أما باقي اللاعبين "أرنولد، وأليسون، وجوتا"، فسيعودون عقب فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يكون التوقف الدولي خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس.

وعن إذا تعرض أي لاعب آخر من ليفربول لإصابة خلال مواجهة لوتون التي أقيمت الأربعاء، رد مساعد مدرب ليفربول: "حتى الآن لا أعرف، جميع اللاعبين حصلوا على إجازة الخميس، وعلينا الاستعداد للمباراة النهائية".

وحقق ليفربول الفوز على حساب لوتون تاون برباعية مقابل هدف وحيد، ليستمر في صدارة الدوري برصيد 60 نقطة.