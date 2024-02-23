ليفربول في مهمة سهلة وروما يصطدم بـ برايتون.. تفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 13:31
كتب : محمود حمدي
أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة سهلة نسبيا لفريق ليفربول الذي يفوده النجم المصري محمد صلاح.
وسيلعب ليفربول أمام سبارتا براج التشيكي ضمن ثمن نهائي المسابقة.
في المقابل سيخوض روما الإيطالي مواجهة صعبة أمام برايتون الإنجليزي.
ويلعب بنفيكا أمام جلاسكو رينجرز، فيمل يواجه مارسيليا منافسه فياريال.
وجاءت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي كالتالي:
ليفربول الإنجليزي × سبارتا براج التشيكي
مارسيليا الفرنسي × فياريال الإسباني
روما الإيطالي × برايتون الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي × رينجرز الأسكتلندي
فرايبورج الألماني × ويست هام يونايتد الإنجليزي
سبورتنج لشبونة البرتغالي × أتالانتا الإيطالي
ميلان الإيطالي × سلافيا براج التشيكي
كاراباج من أذربيجان × باير ليفركوزن الألماني.
وجنّبت اللوائح أي فريقين من مواجهة بعضهمما البعض في تلك المرحلة.
وستقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.
موعد مباريات دور الـ 16: الذهاب: 7 مارس 2024، والإياب: 14 مارس 2024.