انتهت - قرعة الدوري الأوروبي.. ليفربول أمام سبارتا براج وروما أمام برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي.

حجز 16 فريقا مقعده في الدوري الأوروبي بمرحلة ثمن النهائي بعد نهاية مباريات الملحق.

وجاءت القرعة كالتالي:

ليفربول الإنجليزي × سبارتا براج التشيكي

مارسيليا الفرنسي × فياريال الإسباني

روما الإيطالي × برايتون الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي × رينجرز الأسكتلندي

فرايبورج الألماني × ويست هام يونايتد الإنجليزي

سبورتنج لشبونة البرتغالي × أتالانتا الإيطالي

ميلان الإيطالي × سلافيا براج التشيكي

كاراباج من أذربيجان × باير ليفركوزن الألماني

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا الأوروبي وأصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي.

وانتهت تلك المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا بتأهل 8 فرق، ليواجهوا 8 فرق متصدري المجموعات بالدوري الأوروبي.

وجنّبت اللوائح أي فريقين من مواجهة بعضهمما البعض في تلك المرحلة.

وستقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

موعد مباريات دور الـ 16: الذهاب: 7 مارس 2024، والإياب: 14 مارس 2024

وستقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل.

وسيقام النهائي للنسخة الحالية في 22 مايو المقبل على ملعب دوبلين أرينا في أيرلندا.