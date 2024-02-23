عضو رابطة الأندية يكشف سبب معاقبة جمهور الزمالك.. وتوضيح بشأن الشحات

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة سبب معاقبة مشجعي الزمالك عقب مواجهة الإسماعيلي.

وقررت رابطة الأندية خوض الإسماعيلي مباراتين بدون جمهور وتغريم النادي 100 ألف جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم.

كما قررت إيقاف حضور 2243 مشجع للزمالك لمباراتين وتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على النادي نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم.

وقال شريف صالح عبر أون تايم سبورتس 2: "معاقبة مشجعي الزمالك جاءت بناء على تقارير حكام ومراقبي المباراة. لا نجامل طرف على حساب آخر".

وانتهت المباراة يوم الإثنين الماضي بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة 13 من الدوري المصري.

عقوبة حسين الشحات

وأجاب "عقوبة حسين الشحات؟ كل طرف يتحدث من وجهة نظره ولكننا نعتمد فقط على الشريط الرسمي لكل مباراة ولا نريد فتح باب مقاطع الفيديو الغير رسمية. هدفنا دائما تطبيق العدالة".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب سوء السلوك خلال مواجهة بيراميدز في نهاية الموسم الماضي.

ودخل حسين الشحات في مشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز قبل أن يعتدي عليه لاعب الأهلي.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتقدم نادي بيراميدز بشكوى ضد حسين الشحات مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة.

وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.