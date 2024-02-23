الكشف عن سبب نقل البليهي إلى المستشفى فور نهاية مباراة الهلال وسباهان الإيراني

تعرض علي البليهي مدافع منتخب السعودية ونادي الهلال لنزلة معوية نُقل على أثرها إلى المستشفى عقب مواجهة فريقه أمام سباهان الإيراني.

وكرر الهلال فوزه على سباهان بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا ليحجز مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن البليهي تعرض لنزلة معوية فور نهاية مباراة الهلال أمام سباهان وتم نقله للمستشفى.

واوضحت التقارير أن البليهي بدأ يشعر بالألم في وقت مبكر من يوم الخميس، وزاد الأمر قبل انطلاقة المباراة.

وينتظر الهلال الاطمئنان على مدافعه الدولي السعودي قبل خوض المباريات المقبلة الحاسمة.

وتأهل الهلال لربع نهائي دوري أبطال آسيا ليواجه مواطنه اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي مرتقب.

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وجاءت مواعيد ربع نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:

مباراة النصر × العين

يوم الإثنين 4 مارس ذهابا

يوم الإثنين 11 مارس إيابا

مباراة الهلال × الاتحاد

يوم الثلاثاء 5 مارس ذهابا

يوم الثلاثاء 12 مارس إيابا

جيونبوك هيونداي موتورز × أولسان هيونداي

يوم الثلاثاء 12 مارس إيابا

يوكوهاما مارينوس × شاندونج تايشان

يوم الأربعاء 6 مارس ذهابا

يوم الأربعاء 13 مارس إيابا.

ويحمل أوراوا ريدز الياباني لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على حساب الهلال.