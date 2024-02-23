ليفربول وميلان وليفركوزن.. موعد قرعة والقناة الناقلة لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي

حجز 16 فريقا مقعده في الدوري الأوروبي بمرحلة ثمن النهائي بعد نهاية مباريات الملحق، وعلى رأسهم ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا الأوروبي وأصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي.

وانتهت تلك المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا بتأهل 8 فرق.

وينتظرهم 8 فرق أخرى أنهت الموسم في صدارة المجموعات للدوري الأوروبي.

وإليكم الفرق المتأهلة في الصدارة

أتالانتا الإيطالي

برايتون الإنجليزي

باير ليفركوزن الألماني

ليفربول الإنجليزي

رينجرز الاسكتلندي

سلافيا براج التشيكي

فياريال الإسباني

وست هام الإنجليزي

وإليكم الفرق المتأهلة من الملحق

مارسيليا الفرنسي

سبارتا براج التيشكي

ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

فرايبورج الألماني

كاراباج الأذربيجاني

سبورتنج لشبونة البرتغالي

روما الإيطالي

وبحسب اللوائح لا يحق لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهم البعض في تلك المرحلة.

وستقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

موعد القرعة والقناة الناقلة

ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية في الثانية من ظهر الجمعة.

وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس على القناة الإخبارية.

موعد مباريات دور الـ 16

الذهاب: 7 مارس 2024

الإياب: 14 مارس 2024

وستقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل.

وسيقام النهائي للنسخة الحالية في 22 مايو المقبل على ملعب دوبلين أرينا في أيرلندا.