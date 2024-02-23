الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وتأهل صعب لـ روما وبنفيكا إلى ثمن النهائي

أصبح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الأوروبي بفضل هدفه مع مارسيليا الفرنسي ضد شاختار الأوكراني.

وتأهل مارسيليا في لقاء جان لويس جاسيه -مدرب كوت ديفوار السابق- كمدير فني لفريق جنوب فرنسا بعد الفوز بنتيجة 3-1 إيابا.

وتقدم الضيف الأوكراني بهدف سوداكوف في الدقيقة 12 من علامة الجزاء.

وسجل أوبا الهدف الأول في الدقيقة 23 ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة الأوروبية برصيد 31 هدفا متفوقا على الكولومبي راداميل فالكاو.

وأضاف إسماعيلا سار وجوفيري كوندوجوبيا الهدفين الثاني والثالث ليتأهل مارسيليا بالفوز بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

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وفرض بنفيكا البرتغالي على مستضيفه تولوز التعادل بدون أهداف وتأهل بفضل تفوقه بنتيجة 2-1 ذهابا.

فيما خسر ميلان بنتيجة 3-2 أمام ستاد رين الفرنسي لكنه تأهل للدور المقبل بفضل فوزه بنتيجة 3-0 في سان سيرو.

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ورغم ثلاثية إلا أن الفريق الفرنسي لم يستطع العودة بشكل كامل.

وفي العاصمة الإيطالية روما، تأهل الذهاب بالفوز على فينيورد الهولندي بركلات الترجيح.

وتقدم سانتياجو خيمينيز للضيوف، وسجل لورينزو بيليجريني هدف التعادل في الدقيقة 15.

ووصلت المباراة لشوطين إضافيين واستمر فيهما التعادل، وانتقلا لركلات الترجيح التي ابتسمت لروما بفضل تصدي الحارس البلجيكي ميل سيفيلار لركلتي ترجيح الخصم وتأهل الذهاب بالفوز 4-2 بالركلات الترجيحية.

وأقصى سبارتا براج التشيكي ضيفه جالاتاسراي في واحدة من مفاجأت المرحلة بالفوز بنتيجة 4-1 إيابا رغم الخسارة ذهابا 3-2 في تركيا.

وتأهل سبورتنج لشبونة البرتغالي على حساب يانج بويز السويسري رغم التعادل على ميدانه بنتيجة 1-1 بعد الفوز ذهابا بنتيجة 3-2.

وتأهل أيضا ناديي فرايبورج الألماني وكاراباج الأذربيجاني على حساب لانس الفرنسي وبراجا البرتغالي بعد وصول المباراتين لشوطين إضافيين.

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وإليكم الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي:

أتالانتا الإيطالي

برايتون الإنجليزي

باير ليفركوزن الألماني

ليفربول الإنجليزي

رينجرز الاسكتلندي

سلافيا براج التشيكي

فياريال الإسباني

وست هام الإنجليزي

مارسيليا الفرنسي

سبارتا براج التيشكي

ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

فرايبورج الألماني

كاراباج الأذربيجاني

سبورتنج لشبونة البرتغالي

روما الإيطالي

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