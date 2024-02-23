مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض لضم بن رمضان

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 00:40

كتب : أحمد الخولي

محمد بن رمضان - تونس ضد فرنسا

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة وجود مفاوضات لضم التونسي محمد علي بن رمضان.

وبحسب تقارير تونسية فإن اللاعب وافق على الانتقال للأهلي مقابل 3 ملايين دولار قادما من فرينفاروتشي المجري بدءا من الموسم المقبل.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في تصريح مقتضب: "ما أثير عن وجود اتفاق لانضمام محمد على بن رمضان بداية من الموسم القادم للأهلي غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

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وانضم بن رمضان مطلع الموسم الجاري لفريق فرينفاروتشي المجري قادما من الترجي التونسي في صفقة انتقال حر.

وخاض حتى الآن 25 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 6.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما يمتد تعاقده مع بطل المجر لصيف 2026.

وشارك بن رمضان مع نسور قرطاج في أمم إفريقيا 2023 لكن ودع بشكل مبكر بعدما لم يحقق منتخب تونس الفوز في لقاءاته الثلاثة بدور المجموعات.

وسبق أن أشارت تقارير منذ 2022 رفض اللاعب الانتقال للأهلي والاستمرار مع الترجي في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية أبرزها بورتو البرتغالي آنذاك.

وحاول سانت إيتيان ونيم التفاوض مع اللاعب في 2020 لإنهاء صفقة انتقاله مقابل مليون يورو، ولكن لم تنجح.

الأهلي محمد علي بن رمضان فرينفاروتشي
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