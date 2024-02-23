بعد حسم المتأهلين.. موعد قرعة والقناة الناقلة لـ دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 00:19
كتب : FilGoal
حجز 16 فريقا مقعده في دوري المؤتمر الأوروبي بمرحلة ثمن النهائي بعد نهاية مباريات الملحق.
وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي وأصحاب المركز الثاني في مجموعات دوري المؤتمر.
وانتهت تلك المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا بتأهل 8 فرق.
وينتظرهم 8 فرق أخرى أنهت الموسم في صدارة المجموعات لدوري المؤتمر.
وإليكم الفرق المتأهلة في الصدارة
أستون فيلا الإنجليزي
كلوب بروج البلجيكي
فنربخشة التركي
فيورنتينا الإيطالي
ليل الفرنسي
باوك اليوناني
فيكتوريا بلزن التشيكي
مكابي تل أبيب
⚽️ Berghuis does it again! 🥶#UECL pic.twitter.com/CzWWSgnFhA— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 22, 2024
وإليكم الفرق المتأهلة من الملحق
أياكس الهولندي
دينامو زغرب الكرواتي
مولدة النرويجي
أولمبياكوس اليوناني
سيرفيت السويسري
شتورم جراتس النمساوي
يونيون سان جيلواز البلجيكي
مكابي حيفا
⚽️ El Kaabi doing the business for Olympiacos again! 😍
📸: @olympiacosfc || #UECL pic.twitter.com/7XDkjeJxEa— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 22, 2024
وبحسب اللوائح لا يحق لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهم البعض في تلك المرحلة.
وستقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.
موعد القرعة والقناة الناقلة
ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عصر الجمعة، عقب قرعة الدوري الأوروبي.
وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس على القناة الإخبارية.
موعد مباريات دور الـ 16
الذهاب: 7 مارس 2024
الإياب: 14 مارس 2024
وستقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل.
وسيقام النهائي للنسخة الحالية في 29 مايو المقبل على ملعب أيك أثينا في اليونان.
يذكر أن روما الإيطالي ووست هام الإنجليزي توجا بلقب أول نسختين من البطولة.