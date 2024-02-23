بعد حسم المتأهلين.. موعد قرعة والقناة الناقلة لـ دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

حجز 16 فريقا مقعده في دوري المؤتمر الأوروبي بمرحلة ثمن النهائي بعد نهاية مباريات الملحق.

وأقيمت مباريات الملحق بين الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي وأصحاب المركز الثاني في مجموعات دوري المؤتمر.

وانتهت تلك المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا بتأهل 8 فرق.

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وينتظرهم 8 فرق أخرى أنهت الموسم في صدارة المجموعات لدوري المؤتمر.

وإليكم الفرق المتأهلة في الصدارة

أستون فيلا الإنجليزي

كلوب بروج البلجيكي

فنربخشة التركي

فيورنتينا الإيطالي

ليل الفرنسي

باوك اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي

مكابي تل أبيب

وإليكم الفرق المتأهلة من الملحق

أياكس الهولندي

دينامو زغرب الكرواتي

مولدة النرويجي

أولمبياكوس اليوناني

سيرفيت السويسري

شتورم جراتس النمساوي

يونيون سان جيلواز البلجيكي

مكابي حيفا

وبحسب اللوائح لا يحق لفريقين من نفس البلد مواجهة بعضهم البعض في تلك المرحلة.

وستقام مباريات دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا وفي حالة التعادل خلال المباراتين يلجأ الفريقان لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تحل ركلات الترجيح الأمر.

موعد القرعة والقناة الناقلة

ستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية عصر الجمعة، عقب قرعة الدوري الأوروبي.

وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس على القناة الإخبارية.

موعد مباريات دور الـ 16

الذهاب: 7 مارس 2024

الإياب: 14 مارس 2024

وستقام قرعة ربع النهائي للمسابقة يوم 15 مارس المقبل.

وسيقام النهائي للنسخة الحالية في 29 مايو المقبل على ملعب أيك أثينا في اليونان.

يذكر أن روما الإيطالي ووست هام الإنجليزي توجا بلقب أول نسختين من البطولة.

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