دوري المؤتمر الأوروبي - مرموش يودع مع فرانكفورت بخسارة على ميدانه من سان جيلواز

ودع إينتراخت فرانكفورت الألماني دوري المؤتمر الأوروبي أمام أنصاره بالخسارة من رويال سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 2-1.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بين الفريقين في بلجيكا بنتيجة 2-2، حيث تقدم حينها فرانكفورت بثنائية مبكرة وعاد سان جيلواز في النتيجة.

وشارك عمر مرموش في اللقاء كاملا دون أن يشكل أي تهديد حقيقي على مرمى منافسه، وتواجد رفقته الثنائي العربي: الجزائري فارس شايبي والتونسي إلياس السخيري.

فيما تواجد الجزائري محمد الأمين عمورة في هجوم الضيوف.

وأهدر فارس شايبي فرصة التسجيل في الدقيقة 16 لفرانكفورت.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد الجزائري ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة أبعدها الحارس بأطراف أصابعه مبعدا الكرة لركنية.

انتظر فقط الضيوف دقيقتين لهز الشباك في بداية الشوط الثاني، حيث أنهى كاميرون بويتراس بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء الكرة في شباك كيفين تراب مسجلا الأول لسان جيلواز.

وفي الدقيقة 70 أهدر الجزائري محمد الأمين عمورة فرصة إضافة الهدف الثاني بعد مرتدة سريعة، حيث سدد في يد الحارس.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء سجل دينيس أينسا هدف الضيوف الثاني بتسديدة قوية عقب ركنية مرت من الجميع.

وقلص الفرنسي دينا إيبمبي الفارق قبل دقيقتين على نهاية اللقاء لكنها لم تكن كافية ليغادر رفاق مرموش من الباب الضيق.