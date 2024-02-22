رونالدو يخوض قمة عربية وكلاسيكو ناري لـ حجازي.. مواعيد ربع نهائي دوري أبطال آسيا

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وسيخوض النصر بقيادة كريستيانو رونالدو قمة عربية أمام العين الإماراتي.

فيما سيلعب الهلال أمام اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي مرتقب بربع النهائي.

وفي غرب القارة سيلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي أمام مواطنه أولسان هيونداي.

ويواجه يوكوهاما مارينوس نظيره شاندونج تايشان الصيني في آخر مواجهات ربع النهائي.

وتقُسم فرق آسيا إلى منطقتين (الشرق والغرب) على أن تجمع المباراة النهائية بين فريق من الشرق أمام آخر من الغرب.

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وجاءت مواعيد ربع نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:

مباراة النصر × العين

يوم الإثنين 4 مارس ذهابا

يوم الإثنين 11 مارس إيابا

مباراة الهلال × الاتحاد

يوم الثلاثاء 5 مارس ذهابا

يوم الثلاثاء 12 مارس إيابا

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جيونبوك هيونداي موتورز × أولسان هيونداي

يوم الثلاثاء 5 مارس ذهابا

يوم الثلاثاء 12 مارس إيابا

يوكوهاما مارينوس × شاندونج تايشان

يوم الأربعاء 6 مارس ذهابا

يوم الأربعاء 13 مارس إيابا.

ويحمل أوراوا ريدز الياباني لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على حساب الهلال.