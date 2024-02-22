اتحاد يد يشكر الحارس "الدكتور" بعد حالة بلع لسان للاعب الترسانة

شهدت مباراة الطيران والترسانة في الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد إنقاذ لاعب الأخير عمر حسام من إصابة بالغة.

وتقدم الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين بالشكر والتقدير لـ محمد سراج حارس مرمى نادى الطيران وطاقم إسعاف المباراة لانقاذهم لاعب نادى الترسانة عمر حسام.

وشهدت المباراة إصابة قوية للاعب نادى الترسانة عندما ارتطمت رأسه بالأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى الطيران وعلى إثرها بلع لسانه.

وتدخل رجال الإسعاف المتواجدين للعناية باللاعب وتواجد الدكتور محمد سراج حارس مرمى نادى الطيران الذي أنقذ عمر حسام مع رجال إسعاف المباراة وتم إفاقة اللاعب والاطمئنان التام على صحته.

وشدد الاتحاد المصرى لكرة اليد بتواجد سيارة إسعاف فى كل مباراة من مباريات مسابقات الاتحاد فى جميع المراحل السنية المختلفة.

وتم التشديد بصفة مستمرة على السادة الحكام والسادة المراقبين بعدم انطلاق أى مباراة إلا بعد التاكد من تواجد سيارة إسعاف وذلك حفاظا على سلامة جميع عناصر اللعبة خلال المباريات.