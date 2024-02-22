هيثم شعبان: محظوظ بتدريب الكرخ العراقي.. وقدمت نموذجا جيدا للمدربين الشبان

الخميس، 22 فبراير 2024 - 23:17

كتب : رضا السنباطي

هيثم شعبان - الكرخ

يرى هيثم شعبان مدرب الكرخ أنه محظوظا بخوض تجربته الجديدة مع الفريق العراقي.

وتولى هيثم شعبان تدريب الكرخ بعدما رحل ع قيادة فريق الداخلية.

وقال هيثم شعبان في مؤتمر تقديمه: "محظوظ بتولي تدريب الكرخ الذي يتمتع بالاستقرار وكذلك بالتعامل مع كريم حمادي رئيس النادي صاحب العقلية الاحترافية النادرة".

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وأضاف "قدمت نموذجا جيدا للمدربين الشباب بالدوري المصري. هدفي عمل طفرة بالدوري العراقي ونحتاج للوقت فقط".

ويصارع الكرخ من أجل البقاء في الدوري العراقي بعد بداية متعثرة في أول 12 جولة.

ويحتل الكرخ المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية للهبوط.

ويتكون الدوري العراقي من 20 فريقا ويهبط آخر أربعة أندية للدرجة الثانية.

ولم يحقق الكرخ سوى انتصارين فقط خلال 12 جولة أقيمت من المسابقة.

وسيكون شعبان ثالث مدرب مصري الموسم الجاري يقود فريقا في الدوري العراقي بعد كل من حسام البدري (الزوراء) وحمزة الجمل (النجف).

الكرخ هيثم شعبان الدوري العراقي
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