كرة يد - فوز واحد يكفي لحصد اللقب.. سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في الدوري

انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 24-18 في نهاية الدور الأول من مرحلة حسم اللقب لدوري كرة اليد سيدات.

فيما انتصرت سيدات الشمس على سموحة بعد الوصول لرميات الترجيح بنتيجة 42-41.

وتقام المرحلة الختامية لحسم المتوج باللقب من أربعة فرق وهم الأهلي والزمالك والشمس وسموحة.

وكان الأهلي قد صعد للمرحلة الختامية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الفرق الثلاثة بنقطتين لكل منهم.

وتقام المرحلة الختامية بين الأندية الأربعة بنظام دورتين مجمعتين لتحديد الفائز بلقب دوري السيدات.

🦅🤾‍♀️ الأهلي يفوز على الزمالك 24-18 في بطولة دوري كرة اليد "سيدات"#ONTime_Sports pic.twitter.com/rDQqjj0hvI — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 22, 2024

وتتصدر سيدات الأهلي الترتيب النهائي للمرحلة الحاسمة بعد نهاية الدور الأول برصيد 15 نقطة.

فيما يأتي الشمس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه سموحة ثالثا برصيد 5 نقاط، وأخيرا يأتي الزمالك برصيد نقطتين رابعا.

وبذلك تحتاج سيدات الأهلي للفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 3 لحصد اللقب بشكل رسمي.

ويحصد الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط بينما المهزوم بدون نقاط، أما في حال التعادل فيتم اللجوء لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية ويحصد الفائز على نقطتين بينما الخاسر نقطة واحدة.

وتقام الدورة المجمعة الثانية والختامية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل على صالة النادي الأهلي.