كرة يد - فوز واحد يكفي لحصد اللقب.. سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في الدوري
الخميس، 22 فبراير 2024 - 23:03
كتب : محمد سمير
انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 24-18 في نهاية الدور الأول من مرحلة حسم اللقب لدوري كرة اليد سيدات.
فيما انتصرت سيدات الشمس على سموحة بعد الوصول لرميات الترجيح بنتيجة 42-41.
وتقام المرحلة الختامية لحسم المتوج باللقب من أربعة فرق وهم الأهلي والزمالك والشمس وسموحة.
وكان الأهلي قد صعد للمرحلة الختامية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الفرق الثلاثة بنقطتين لكل منهم.
وتقام المرحلة الختامية بين الأندية الأربعة بنظام دورتين مجمعتين لتحديد الفائز بلقب دوري السيدات.
🦅🤾♀️ الأهلي يفوز على الزمالك 24-18 في بطولة دوري كرة اليد "سيدات"#ONTime_Sports pic.twitter.com/rDQqjj0hvI— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 22, 2024
وتتصدر سيدات الأهلي الترتيب النهائي للمرحلة الحاسمة بعد نهاية الدور الأول برصيد 15 نقطة.
فيما يأتي الشمس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه سموحة ثالثا برصيد 5 نقاط، وأخيرا يأتي الزمالك برصيد نقطتين رابعا.
وبذلك تحتاج سيدات الأهلي للفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 3 لحصد اللقب بشكل رسمي.
ويحصد الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط بينما المهزوم بدون نقاط، أما في حال التعادل فيتم اللجوء لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية ويحصد الفائز على نقطتين بينما الخاسر نقطة واحدة.
وتقام الدورة المجمعة الثانية والختامية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل على صالة النادي الأهلي.