كرة يد - فوز واحد يكفي لحصد اللقب.. سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في الدوري

الخميس، 22 فبراير 2024 - 23:03

كتب : محمد سمير

كرة يد سيدات - الأهلي × الزمالك

انتصرت سيدات الأهلي على الزمالك بنتيجة 24-18 في نهاية الدور الأول من مرحلة حسم اللقب لدوري كرة اليد سيدات.

فيما انتصرت سيدات الشمس على سموحة بعد الوصول لرميات الترجيح بنتيجة 42-41.

وتقام المرحلة الختامية لحسم المتوج باللقب من أربعة فرق وهم الأهلي والزمالك والشمس وسموحة.

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وكان الأهلي قد صعد للمرحلة الختامية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الفرق الثلاثة بنقطتين لكل منهم.

وتقام المرحلة الختامية بين الأندية الأربعة بنظام دورتين مجمعتين لتحديد الفائز بلقب دوري السيدات.

وتتصدر سيدات الأهلي الترتيب النهائي للمرحلة الحاسمة بعد نهاية الدور الأول برصيد 15 نقطة.

فيما يأتي الشمس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويليه سموحة ثالثا برصيد 5 نقاط، وأخيرا يأتي الزمالك برصيد نقطتين رابعا.

وبذلك تحتاج سيدات الأهلي للفوز في مباراة واحدة فقط من آخر 3 لحصد اللقب بشكل رسمي.

ويحصد الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط بينما المهزوم بدون نقاط، أما في حال التعادل فيتم اللجوء لرميات الـ 7 أمتار الترجيحية ويحصد الفائز على نقطتين بينما الخاسر نقطة واحدة.

وتقام الدورة المجمعة الثانية والختامية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل على صالة النادي الأهلي.

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