صالح جمعة: الدوري العراقي قوي جماهيريا قياسا بالدوريات الأخرى

يرى صالح جمعة لاعب الكرخ أن الدوري العراقي قوي جماهيريا قياسا بالدوريات الأخرى.

وانتقل صالح جمعة لصفوف نادي الكرخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الإسماعيلي.

وقال صالح جمعة في مؤتمر تقديمه: "هيثم شعبان مدرب الفريق منحني الدافع لخوض التجربة مع نادي الكرخ".

وتابع "أملك خبرة كبيرة بعدما لعبت في أوروبا و5 سنوات مع الأهلي الذي توجت معه البطولات المحلية والقارية وأتمنى تقديم الإضافة".

وأتم "تم استقبالي بشكل رائع والدوري العراقي قوي جماهيريا قياسا بالدوريات الأخرى".

وعلم FilGoal.com أن هيثم شعبان مدرب الكرخ هو من أصر على التعاقد مع صالح جمعة واتفق النادي مع اللاعب على كل شيء.

صاحب الـ 30 عاما انضم للإسماعيلي في بداية الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا.

وخلال موسمين شارك جمعة في 18 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع خلالها ثلاثة أهداف.

ولم يلعب صالح سوى 5 مباريات مع الإسماعيلي منذ بداية الموسم.

الإسماعيلي كان هو الفريق السادس خلال مسيرة صالح جمعة.

ويحتل الكرخ حاليا المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.