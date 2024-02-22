كرة سلة - تجدد إصابة إيهاب أمين ومد فترة العلاج الطبيعي

أعلن اتحاد السلة المصري تجدد إصابة إيهاب أمين لاعب الأهلي.

وعادت بعثة منتخب مصر لكرة السلة من معسكر الدوحة في قطر.

ويستهل منتخب مصر مشواره التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بمواجهة إفريقيا الوسطى غدا الجمعة في تمام السابعة مساء.

وكشف الاتحاد في بيانه:

"بعد عودة المنتخب الوطني من الدوحة اشتكى إيهاب أمين لاعب المنتخب الوطني بتجدد آلام الكتف وبالفحص تبين فقدان بعض من مجال الحركي للكتف الأيسر نتيجة الألم مما يدل على تجدد الالتهاب بالغضروف الخلفي نتيجة لضعف العضلات الدوارة بالكتف ويحتاج إلى مد فترة العلاج الطبيعي والتأهيل لفترة من أسبوعين

إلى ثلاثة أسابيع".

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

عمرو الجندي - يوسف شحاتة - أحمد عادل "دولا" - يوسف رفعت - كريم الجيزاوي - سيف قيدار - هيثم كمال - أحمد ياسر - باتريك يوسف - أنس أسامة - خالد عبد الناصر - عمر طارق.

وتستضيف مصر المجموعة الرابعة من التصفيات والتي تضم كل من منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

وتواصل FilGoal.com مع وائل بدر المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر لأسباب الغيابات وأوضح "إيهاب أمين يعاني من إصابة في الكتف ويستمر غيابه عن الفريق".

وتابع "عبد الرحمن نادر لا يزال يستكمل أوراقه الخاصة بالجنسية المصرية ولذلك غيابه لأمور إدارية".

واختتم تصريحاته "أما من تواجدوا مع الفريق وتم خروجهم من القائمة فليس مصرحا لنا بالحديث عن ذلك".

بينما يواجه منتخب مصر يوم السبت نظيره مدغشقر في نفس التوقيت، وتختتم منافسات البطولة يوم الأحد بمواجهة بين مصر وكوت ديفوار في السابعة مساء.

وتقام جميع مباريات التصفيات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.