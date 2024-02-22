دوري أبطال آسيا - الهلال يكرر فوزه على سباهان.. وكلاسيكو ناري مرتقب

ضرب الهلال موعدا ناريا أمام مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على سباهان الإيراني 3-1ضمن إياب ثمن نهائي البطولة، بعدما حسم مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

وسجل سالم الدوسري وروبن نيفيز وألكساندر ميتروفيتش أهداف الهلال، فيما أحرز فرشاد أحمد زاده هدف الفريق الإيراني عند الدقيقة 54.

وسيلعب الهلال أمام اتحاد جدة في ربع النهائي بعدما فاز الأخير على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.

أصبح نادي الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية عبر التاريخ من قارة آسيا حيث حقق النادي الهلالي (23 انتصار متتالي).

سالم الدوسري سجل مع الهلال الهدف رقم 94 في المباراة رقم 400 بقميص الزعيم.

وأهدر ألكساندر ميتروفيتش فرصة تسجيل الهدف الأول لنادي الهلال برأسية قوية بعد عرضية روبن نيفيز.

ومرر رامين رضائيان عرضية من على القائم الثاني برأسية تابعها فرشاد أحمد زاده بتسديدة من أمام المرمى سكنت شباك الهلال في الدقيقة 54.

وجاء رد الهلال عن طريق سالم الدوسري الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسط المدافعين ثم سدد الكرة بقوة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك في الدقيقة 76.

6 دقائق كانت كافية ليسجل الهلال الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من روبن نيفيز على الطائر سكنت الشباك في الدقيقة 82.

وحرم القائم البرازيلي مالكوم من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية في الدقائق الأخيرة من المباراة قبل أن ينجح ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

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