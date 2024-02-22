انتهت دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (2) سان جيلواز.. مرموش يودع
الخميس، 22 فبراير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد رويال سان جيلواز في إياب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ عمر مرموش أساسيا، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين في بلجيكا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 88: جووول تقليص الفارق.. دينا إيبمبي يسجل هدفا من صناعة شايبي لفرانكفورت
ق 80: جووول الثاااني.. دينيس أينسا يسجل الثاني لسان جيلواز معززا تقدم الضيوف
ق 70: مرتدة سريعة لسان جيلواز يهدرها عمورة بتسديدة يتصدى لها كيفين تراب.
ق 47: جووول أووول.. تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء يودعها كاميرون بويتراس في شباك فرانكفورت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: تصويبة رائعة من شايبي من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس بأطراف أصابعه.
ق 16: فارس شايبي يهدر فرصة التقدم لفرانكفورت
بداية اللقاء