انتهت دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (2) سان جيلواز.. مرموش يودع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إينتراخت فرانكفورت ضد رويال سان جيلواز في إياب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين في بلجيكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: جووول تقليص الفارق.. دينا إيبمبي يسجل هدفا من صناعة شايبي لفرانكفورت

ق 80: جووول الثاااني.. دينيس أينسا يسجل الثاني لسان جيلواز معززا تقدم الضيوف

ق 70: مرتدة سريعة لسان جيلواز يهدرها عمورة بتسديدة يتصدى لها كيفين تراب.

ق 47: جووول أووول.. تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء يودعها كاميرون بويتراس في شباك فرانكفورت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تصويبة رائعة من شايبي من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس بأطراف أصابعه.

ق 16: فارس شايبي يهدر فرصة التقدم لفرانكفورت

بداية اللقاء