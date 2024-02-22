الدوري الأوروبي - ميلان يتأهل لـ دور الـ 16 رغم الخسارة بثلاثية بوريجياد

تأهل ميلان لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة من ستاد رين بنتيجة 3-2 على ملعب روازهون بارك في إياب ملحق المسابقة.

وكان ميلان فاز ذهابا بنتيحة 3-0 في ملعب سان سيرو وتأهل بفضل الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

وسجل بنيامين بوريجياد ثلاثية رين ليصبح أول فرنسي يسجل هانريك ضد ميلان في جميع المسابقات الرسمية.

بينما سجل ثنائية ميلان كل من: لوكا يوفيتش ورافائيل لياو.

وينتظر ميلان القرعة غدا الجمعة لمعرفة منافسه في دور الـ 16.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق تسديدة أرضية من بنيامين بوريجياد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وسجل لوكا يوفيتش هدف التعادل برأسية بعد عرضية ثيو هيرنانديز في الدقيقة 22.

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وفي الشوط الثاني سجل بوريجياد الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

ورد ميلان بكل قوة بمجهود فردي رائع من رافائيل لياو بالتوغل صوب منطقة جزاء الخصم ومراوغة الحارس والتسجيل في الشباك.

وعاد بنيامين بوريجياد من جديد وسجل الثالث من علامة الجزاء مجددا قائدا فريقه للفوز في الدقيقة 68 لكن هدفه لم يكن كافيا.

Goal!!! Rennes go 3-2 up on the night and Benjamin Bourigeaud completes his hat-trick!#UEL pic.twitter.com/b4u3yZ08vR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 22, 2024

وسيلتقي ميلان مع أحد الفرق المتصدرة لترتيب المجموعات في الدوري الأوروبي خلال دور الـ 16.