الدوري الأوروبي - ميلان يتأهل لـ دور الـ 16 رغم الخسارة بثلاثية بوريجياد
الخميس، 22 فبراير 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
تأهل ميلان لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة من ستاد رين بنتيجة 3-2 على ملعب روازهون بارك في إياب ملحق المسابقة.
وكان ميلان فاز ذهابا بنتيحة 3-0 في ملعب سان سيرو وتأهل بفضل الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2.
وسجل بنيامين بوريجياد ثلاثية رين ليصبح أول فرنسي يسجل هانريك ضد ميلان في جميع المسابقات الرسمية.
بينما سجل ثنائية ميلان كل من: لوكا يوفيتش ورافائيل لياو.
وينتظر ميلان القرعة غدا الجمعة لمعرفة منافسه في دور الـ 16.
وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق تسديدة أرضية من بنيامين بوريجياد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.
رين يفتتح التسجيل مبكراً#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/8cqdtSjnkc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024
وسجل لوكا يوفيتش هدف التعادل برأسية بعد عرضية ثيو هيرنانديز في الدقيقة 22.
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ميلان يعدل النتيجة عن طريف لوكا يوفيتش#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/Ra6aozL3pi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2024
وفي الشوط الثاني سجل بوريجياد الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 54.
ورد ميلان بكل قوة بمجهود فردي رائع من رافائيل لياو بالتوغل صوب منطقة جزاء الخصم ومراوغة الحارس والتسجيل في الشباك.
وعاد بنيامين بوريجياد من جديد وسجل الثالث من علامة الجزاء مجددا قائدا فريقه للفوز في الدقيقة 68 لكن هدفه لم يكن كافيا.
Goal!!!
Rennes go 3-2 up on the night and Benjamin Bourigeaud completes his hat-trick!#UEL pic.twitter.com/b4u3yZ08vR— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 22, 2024
وسيلتقي ميلان مع أحد الفرق المتصدرة لترتيب المجموعات في الدوري الأوروبي خلال دور الـ 16.