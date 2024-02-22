الدوري الأوروبي - ميلان يتأهل لـ دور الـ 16 رغم الخسارة بثلاثية بوريجياد

الخميس، 22 فبراير 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

بوريجياد - ميلان - رين

تأهل ميلان لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي رغم الخسارة من ستاد رين بنتيجة 3-2 على ملعب روازهون بارك في إياب ملحق المسابقة.

وكان ميلان فاز ذهابا بنتيحة 3-0 في ملعب سان سيرو وتأهل بفضل الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

وسجل بنيامين بوريجياد ثلاثية رين ليصبح أول فرنسي يسجل هانريك ضد ميلان في جميع المسابقات الرسمية.

بينما سجل ثنائية ميلان كل من: لوكا يوفيتش ورافائيل لياو.

وينتظر ميلان القرعة غدا الجمعة لمعرفة منافسه في دور الـ 16.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق تسديدة أرضية من بنيامين بوريجياد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.

وسجل لوكا يوفيتش هدف التعادل برأسية بعد عرضية ثيو هيرنانديز في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل بوريجياد الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

ورد ميلان بكل قوة بمجهود فردي رائع من رافائيل لياو بالتوغل صوب منطقة جزاء الخصم ومراوغة الحارس والتسجيل في الشباك.

وعاد بنيامين بوريجياد من جديد وسجل الثالث من علامة الجزاء مجددا قائدا فريقه للفوز في الدقيقة 68 لكن هدفه لم يكن كافيا.

وسيلتقي ميلان مع أحد الفرق المتصدرة لترتيب المجموعات في الدوري الأوروبي خلال دور الـ 16.

ميلان الدوري الأوروبي رين بوريجياد
نرشح لكم
بعد حسم المتأهلين.. موعد قرعة والقناة الناقلة لـ دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - مرموش يودع مع فرانكفورت بخسارة على ميدانه من سان جيلواز مباشر دوري المؤتمر - فرانكفورت (1) (2) سان جيلواز.. جووول تقليص الفارق جو هارت يعتزل كرة القدم كروس يتراجع عن الاعتزال الدولي: سنحقق في يورو أكثر مما يتوقعه الجمهور ليفربول أم بايرن؟ تشابي ألونسو يراوغ الصحفيين بشأن مستقبله منتخب إسبانيا يمدد عقد مدربه مواعيد مباريات الخميس 22 فبراير 2024.. مرموش في المؤتمر الأوروبي وحجازي بأبطال آسيا
أخر الأخبار
بعد حسم المتأهلين.. موعد قرعة والقناة الناقلة لـ دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - مرموش يودع مع فرانكفورت بخسارة على ميدانه من سان جيلواز 30 دقيقة | المحترفون
رونالدو يخوض قمة عربية وكلاسيكو ناري لـ حجازي.. مواعيد ربع نهائي دوري أبطال آسيا 49 دقيقة | سعودي في الجول
الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد يد يشكر الحارس "الدكتور" بعد حالة بلع لسان للاعب الترسانة ساعة | كرة يد
هيثم شعبان: محظوظ بتدريب الكرخ العراقي.. وقدمت نموذجا جيدا للمدربين الشبان ساعة | المحترفون
كرة يد - فوز واحد يكفي لحصد اللقب.. سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في الدوري ساعة | كرة يد
صالح جمعة: الدوري العراقي قوي جماهيريا قياسا بالدوريات الأخرى ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا