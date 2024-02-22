كرة يد - رقم مصري يتحقق في فوز فيزبريم بـ دوري أبطال أوروبا

الخميس، 22 فبراير 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم كرة يد

حقق فيزبريم المجري الفوز بنتيجة 34-31 على نظيره جي أو جي الدنماركي في الجولة 12 من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق المجري أمام أنصاره بنتيجة 19-13.

وفي الشوط الثاني ورغم محاولات الضيوف في العودة بنتيجة 18-15 إلا أن فيزبريم فاز في اللقاء.

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وسجل يحيى الدرع 5 أهداف، فيما سجل يحيى خالد 6 أهداف.

ووصل يحيى الدرع للهدف رقم 200 بقميص فيزبريم في مشواره مع الفريق.

ورفع الفريق المجري رصيده لـ 18 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية.

بينما تلقى الفريق الدنماركي هزيمته الثالثة تواليا وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع نهائي البطولة، فيما يتأهل أصحاب المركز من الثالث للسادس للملحق.

فيزبريم جي أو جي الدنماركي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد يحيى الدرع يحيى خالد
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