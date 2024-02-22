كرة يد - رقم مصري يتحقق في فوز فيزبريم بـ دوري أبطال أوروبا
الخميس، 22 فبراير 2024 - 21:30
كتب : FilGoal
حقق فيزبريم المجري الفوز بنتيجة 34-31 على نظيره جي أو جي الدنماركي في الجولة 12 من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بمشاركة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع.
وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق المجري أمام أنصاره بنتيجة 19-13.
وفي الشوط الثاني ورغم محاولات الضيوف في العودة بنتيجة 18-15 إلا أن فيزبريم فاز في اللقاء.
وسجل يحيى الدرع 5 أهداف، فيما سجل يحيى خالد 6 أهداف.
ووصل يحيى الدرع للهدف رقم 200 بقميص فيزبريم في مشواره مع الفريق.
Yehia ElDeraa has just scored his 200th goal in Veszprem jersey! Bravo Deraa! 🔥💪#RedUnited #HandballCity #StrongerTogether pic.twitter.com/nCQGglfndb— VeszprémHandballTeam (@telekomveszprem) February 22, 2024
ورفع الفريق المجري رصيده لـ 18 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية.
بينما تلقى الفريق الدنماركي هزيمته الثالثة تواليا وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس.
ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع نهائي البطولة، فيما يتأهل أصحاب المركز من الثالث للسادس للملحق.