دوري أبطال آسيا - بمشاركة حجازي وهدف بنزيمة العكسي.. اتحاد جدة إلى ربع النهائي

حجز اتحاد جدة مقعدا في ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز اتحاد جدة على نافاباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف ضمن إياب ثمن النهائي بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وسجل هدفي الاتحاد،عبد الرزاق حمدالله وتوما تباتادزي (هدف عكسي)، فيما سجل كريم بنزيمة (بالخطأ في مرماه) هدف نافاباخور الوحيد.

الاتحاد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا وينتظر الفائز من مباراة الهلال وسباهان الإيراني.

ومن المتوقع أن يواجه اتحاد جده مواطنه الهلال في كلاسيكو سعودي مرتقب بربع النهائي بعدما فاز الهلال على سباهان الإيراني 3-1 خارج ملعبه ذهابا.

وبدأ اتحاد جدة المباراة بضغط هجومي على مرمى نافاباخور بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسدد عبد الرزاق حمد الله تسديدة قوية مرت بجوار مرمى نافاباخور الأوزبكي.

ومن كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيمن حاول بنزيمة تشتيت الكرة لتسكن الشباك معلنا الهدف الأول لنافاباخور في الدقيقة 25.

وجاء رد الاتحاد عن طريق كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس بنزيمة الذي مررها إلى حمدالله ليسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وألغى حكم المباراة هدفا لصالح اتحاد عن طريق بنزيمة بعد تسلل على أحمد حجازي.

وأرسل صالح العمري عرضية متقنة فشل توما تباتادزي في إبعادها وسكنت الشباك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 من المباراة.

وحافظ اتحاد جدة على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحجز مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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