انتهت أبطال آسيا - الهلال (3) - (1) سباهان

الخميس، 22 فبراير 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد سباهان الإيراني في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

ويبدأ ألكساندر ميتروفيتش في هجوم الهلال مع تواجد كريم ياسين بونو وسالم الدوسري وروبن نيفيز.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الهلال بنتيجة 3-1 في إيران.

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نهاية المباراة

ق90+7 ميتروفيتش يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال

ق82 وحرم القائم البرازيلي مالكوم من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ق75 سالم الدوسري يسجل هدف التعادل بطريقة فردية رائعة

ق 55: جوووول أوووول كيان يسجل الهدف الأول بعد قرار تقنية الفيديو بصحة الهدف

ق48 ميتروفيتش يهدر فرصة تشجيل الهدف الاول بعد انفراد تام

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 عرضية خطيرة من روبن نيفيز ورأسية ميتروفيتش يتصدى لها حارس مرمى سباهان

ق10 تسديدة قوية من رامين رضائين لاعب سباهان تمر أعلى مرمى ياسين بونو

انطلاق المباراة

الهلال دوري أبطال آسيا سباهان
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