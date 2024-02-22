الوكرة يعلن استمرار ماركيز لوبيز مع منتخب قطر

أعلن نادي الوكرة القطري استمرار مدربه ماركيز لوبيز مديرا فنيا لمنتخب قطر عقب التتويج بلقب كأس آسيا 2023.

لوبيز تولى تدريب منتخب قطر فقط في ديسمبر الماضي كحل مؤقت عقب إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من العنابي، وقاده للحفاظ على اللقب القاري.

وأصدر خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة بيانا أوضح فيه: "نتوجه بخالص الشكر للمدرب الإسباني بارتلومي ماركيز لوبيز على الفترة المتميزة التي قضاها داخل جدران نادي الوكرة على مدار الأعوام الماضية ونتمنى له المزيد من التوفيق مع منتخبنا الوطني، وتؤكد أنه سيبقى من أبناء نادي الوكرة ويمكنه العودة إليه في أي وقت خلال المستقبل".

وشدد رئيس النادي على "نعد الجمهور الوكراوي باستمرار مسيرة الأداء المتميز لأن نادينا يعمتد على المنظومة الكاملة والعمل الجماعي مع تقديرنا لكافة الأفراد، وبإذن الله سنبقى في دائرة المنافسة على كافة الألقاب المحلية".

رئيس نادينا سعادة الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني يؤكد على أن الوكرة دائمًا في خدمة منتخباتنا الوطنية 🇶🇦#الوكرة | #شجع_النواخذه pic.twitter.com/YgGuSx2eDF — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) February 22, 2024

وقاد لوبيز العنابي في 9 مباريات فاز في 7 وتعادل في 1 وخسر 1.

وسبق أن صرّح لوبيز عقب التتويج القاري مع العنابي: "سأعود إلى الوكرة فأنا لم أتحدث إلى الاتحاد بشأن المستقبل".

وقاد لوبيزالوكرة فنيا منذ يناير 2018 في 117 مباراة دون تحقيق أي ألقاب.