في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام أبو سليم

الخميس، 22 فبراير 2024 - 19:51

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جوزيه جوميز قرر استبعاد محمود علاء من مواجهة أبو سليم الليبي لأسباب فنية.

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فيما يغيب مصطفى الزناري عن مباراة الزمالك أمام أبو سليم بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

كما يغيب كل من : عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في المسابقات الإفريقية، إذ شارك السعيد وسيف جعفر مع بيراميدز في دوري الأبطال، ولعب ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

ويغيب زياد كمال المنضم حديثا من إنبي بسبب إصابته في العضلة الخلفية وإبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة.

وتعرض الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم
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