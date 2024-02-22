إيقاف قندوسي ضمن عقوبات الجولة 13 لـ الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري 2023-24 والتي عرفت إيقافات وغرامات.

وكانت الرابطة أصدرت عقوبات قوية عقب أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي جماهيريا. (طالع التفاصيل)

وجاءت العقوبات كالآتي:

مودرن فيوتشر × المقاولون العرب

إيقاف أحمد مرعي إداري مودرن فيوتشر 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة

سيراميكا كليوباترا × الجونة

إيقاف إيمانويل لاكي لاعب الجونة 3مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

الداخلية × فاركو

تغريم فريق الداخلية 20 ألف جنيه بسبب تأخر نزول الفريق لمدة 5دقائق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

إيقاف محمود شكري إداري فريق الداخلية مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

وسبق أن ناشدت رابطة الأندية جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب.

وتنبه الرابطة على إنه سيتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات، والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.