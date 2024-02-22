بونو وميتروفيتش.. الهلال بالقوة الضاربة أمام سباهان الإيراني في أبطال آسيا
الخميس، 22 فبراير 2024 - 19:35
كتب : FilGoal
يقود الصربي ألكساندر ميتروفيتش هجوم الهلال خلال المواجهة المرتقبة أمام سباهان الإيراني.
ويحل سباهان ضيفا على الهلال مساء الخميس على ملعب المملكة آرينا ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
ويعتمد جورج جيسوس مدرب الهلال على القوة الضاربة في تشكيله رغم حسم مباراة الذهاب.
فيما يغيب الثلاثي نيمار دا سيلفا ومحمد العويس وحبيب الوطيان عن المباراة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل الهلال لمواجهة سباهان كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ياسر الشهراني - حسان تمبكتي - علي البليهي - سعود عبد الحميد
خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز
أمامهما: سالم الدوسري - مالكوم - ميشائيل
خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.
ويلعب الفائز من مباراة الهلال أمام سباهان ضد الفائز من مواجهة اتحاد جدة ضد نافاباخور الأوزبكي.
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