قائمة الزمالك - عودة فتوح وسامسون وانضمام رباعي لأول مرة أمام أبو سليم

الخميس، 22 فبراير 2024 - 18:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق، لمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الليبي يوم الأحد المقبل على ستاد 19 مايو 1956 الموجود في مدينة عنابة الجزائرية.

وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح، وسامسون أكينيولا، فيما انضم أحمد حمدي، والفلسطيني ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر لأول مرة لقائمة الفريق.

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الإسماعيلي والزمالك في الدوري مران الزمالك - لبيب يحضر المران الأخير قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية الزمالك: لم نطلب رفع اسم عبد الشافي والونش من قائمة الفريق بعد الإصابة

ويغيب الثنائي عبد الله السعيد، وناصر ماهر، لمشاركتهما إفريقيا قبل الانضمام للزمالك، مع بيراميدز، ومودرن فيوتشر على الترتيب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك الكونفدرالية أحمد فتوح سامسون أكينيولا أبو سليم
نرشح لكم
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة ميدياما في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام أبو سليم إيقاف قندوسي ضمن عقوبات الجولة 13 لـ الدوري المصري مؤتمر ربيعة: هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي.. ونسعى للفوز على ميدياما لن يشارك.. الزمالك يكشف سبب تواجد فتوح في قائمة مواجهة أبو سليم مؤتمر كولر: كاف لم يرد على طلبنا ولا اخلق أعذارا.. ولا أود الحديث عن التاريخ بعد نهاية الأزمة.. بيراميدز يخوض مرانه الأول تحضيرا لمواجهة مازيمبي رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الإسماعيلي والزمالك في الدوري
أخر الأخبار
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمباراة ميدياما 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال آسيا - الهلال (0) - (0) سباهان.. الأول يضيع 46 دقيقة | سعودي في الجول
الوكرة يعلن استمرار ماركيز لوبيز مع منتخب قطر 50 دقيقة | آسيا
في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام أبو سليم 52 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف قندوسي ضمن عقوبات الجولة 13 لـ الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
بونو وميتروفيتش.. الهلال بالقوة الضاربة أمام سباهان الإيراني في أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ربيعة: هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي.. ونسعى للفوز على ميدياما ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك.. الزمالك يكشف سبب تواجد فتوح في قائمة مواجهة أبو سليم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا