رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

الخميس، 22 فبراير 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الإسماعيلي

وانتهت المباراة يوم الإثنين الماضي بالتعادل بين الفريقين في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- يخوض الإسماعيلي مباراتين بدون جمهور وتغريم النادي 100 ألف جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم.

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- إيقاف حضور 2243 مشجع للزمالك لمباراتين وتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على النادي نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم.

وتناشد رابطة الأندية جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب.

وتنبه الرابطة على إنه سيتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات، والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.

وكان الإسماعيلي أصدر بيانا رفض فيه خروج الجماهير عن النص أيا كان انتماءها، وخاصة الأندية الشعبية الجماهيرية.

وقدم الإسماعيلي في بيان رسمي، الشكر لرابطة الأندية المحترفة، وكافة الجهات والأجهزة المعنية، بعد القرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير.

وشدد بيان الإسماعيلي على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من الملاعب.

كما ثمّن الإسماعيلي، زيارة مجلس الزمالك والتي تعمق الروابط التاريخية بين الناديين، وذلك على هامش مواجهة الفريقين في الدوري.

وتعادل الإسماعيلي والزمالك سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري رابطة الأندية
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