انتهت أبطال آسيا - اتحاد جدة (2) (1) نافباخور.. تأهل بشق الأنفس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

ويبدأ أحمد حجازي قائدا للنمور في تواجد كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بدون أهداف في أوزبكستان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق87 مدافع نافاباخور يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية متقنة من صالح العمري

ق75 حكم المباراة يلغي هدفا سجله كريم بنزيمة بداعي التسلل

ق50 سقوط عبد الرزاق حمد الله بداعي الإصابة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 عبد الرزاق حمد الله يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية متقنة

ق24 كريم بنزيمة يسجل هدف بالخطأ في مرماه بعد عرضية متقنة

ق12 تسددية صاروخية من فابينيو تمر أعلى من المرمى بقليل

ق10 انطلاقة رائعة من أحمد الغامدي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس نافاباخور

بداية اللقاء