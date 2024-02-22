دوري أبطال آسيا - اتحاد جدة يعلن تشكيل الفريق بـ"الزي الوطني السعودي"

أعلن نادي اتحاد جدة تشكيل فريقه، لمواجهة نافباخور الأوزبكي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وكشف اتحاد جدة عن التشكيل بطريقة خاصة، حيث يرتدي اللاعبون الزي الوطني السعودي، في يوم ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.

وكانت مواجهة الذهاب في أوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويشارك المدافع المصري أحمد حجازي أساسيا في تشكيل الفريق، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: أحمد حجازي، وسعد الموسى، وحسن كادش، وفواز الصقور

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي،

الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، وكريم بنزيما

وعلى مقاعد البدلاء: محمد المحاسنة، عمر هوساوي، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، فرحة الشمراني، طلال حجي، صالح العمري، سويلم المنهالي.