جو هارت يعتزل كرة القدم

الخميس، 22 فبراير 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

جو هارت

أعلن الإنجليزي جو هارت حارس سيلتك الاسكتلندي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح نادي سيلتك عبر موقعه: "نريد أن نعلن أن جو هارت سيعتزل لعب كرة القدم في نهاية هذا الموسم".

وأبلغ جو البالغ من العمر 36 عاما النادي مؤخرا بقراره، حسب بيان سيلتك.

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وقال بريندان رودجرز مدرب سيلتك: "لقد استمتع جو بمسيرة رائعة وأعلم أنه سيفتقد كرة القدم بشكل كبير عندما يعتزل في الصيف".

وأضاف "أنا أتفهم وأحترم تمامًا أسباب قرار جو هارت وتوضيح مستقبله للنادي ولجماهيرنا".

وأتم "أعلم أيضًا أنه سيواصل العمل خلال هذا الموسم بنفس القوة والالتزام والقيادة".

ولعب هارت 266 مباراة بقميص مانشستر سيتي، في الفترة ما بين 2006 و2018.

خلال هذه الفترة توج مع سيتي بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس رابطة المحترفين مرتين.

فيما حصد مع سيلتك لقب الدوري الإسكتلندي مرتين وكأس اسكتلندا مرة وكأس الرابطة الاسكتلندية مرتين.

وارتدى جو هارت قمصان شروسبيري تاون وترانمير روفرز وبلاكبول وبرمنجهام سيتي وتورينو ووست هام يونايتد وبيرنلي وتوتنام.

على الصعيد الدولي، لعب جو 75 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

مانشستر سيتي جو هارت سيلتك
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