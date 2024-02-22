ليفربول أم بايرن؟ تشابي ألونسو يراوغ الصحفيين بشأن مستقبله

الخميس، 22 فبراير 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

رواغ الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الصحفيين بشأن مستقبله، في ظل رغبة ليفربول وبايرن ميونيخ في التعاقد معه الموسم المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن تشابي ألونسو هو المرشح الأبرز لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونيخ نهاية الموسم، فيما ربطته تقارير أخرى بخلافة يورجن كلوب في ليفربول.

وقال تشابي ألونسو في بداية المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ماينتس: "ربما لديكم أسئلة حول مستقبلي، ولكن آسف، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله".

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وأضاف يوم الخميس "هل سأكون مدرب باير ليفركوزن الموسم المقبل؟ في الوقت الحالي أفترض ذلك".

وواصل "لا أشعر أن هذه الأنباء قد تزعزع مسيرة ليفركوزن الجيدة هذا الموسم، بالنسبة لي هذه ليست مشكلة. لا يوجد أي تشتيت في الوقت الحالي. نحن في قمة التركيز".

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وأكمل البالغ من العمر 42 عاما "هل سأكمل عقدي مع ليفركوزن؟ في الوقت الحالي أنا المدرب وهذا أمر مؤكد".

وأردف "فيما يتعلق بالمستقبل، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله. سنرى، من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول مستقبلي، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك".

وأتم "هل اتصل بي أحد من بايرن؟ أتفهم السؤال، لكن مرة أخرى، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله، لذا فهذه مجرد اجتهادات".

وأوضح تقرير سكاي يوم الأربعاء أن بايرن وضع تشابي ألونسو على رأس قائمة المدربين المرشحين لخلافة توخيل.

وأكد أن نادي بايرن ميونيخ استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو.

لكن ألونسو يركز مع باير ليفركوزن في الوقت الحالي بنسبة 100%، ويخطط لتدريب بايرن الموسم المقبل بنسبة 100%، حسب التقرير.

وأشار تقرير سكاي إلى أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

منذ فترة، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن هناك بندا في عقد المدرب الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم وفسخ عقده تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

يذكر أن تقارير إنجليزية عديدة ربطت ألونسو بخلافة يورجن كلوب في ليفربول بنهاية الموسم، بعدما أعلن الألماني نهاية حقبته مع الريدز في نهاية الموسم الجاري.

وقاد ألونسو ليفركوزن لمعادلة رقم قياسي يملكه بايرن ميونيخ بتحقيق سلسلة لا هزيمة امتدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.

وفي حال عدم خسارة ليفركوزن في المباراة المقبلة ضد ماينز سيكسر رقم بايرن ميونيخ القياسي.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة الإسباني الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

ويقدم الفريق البافاري نتائج سيئة في الفترة الماضية فخسر من بوخوم في الجولة الماضية من الدوري الألماني 3-2.

وللمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد باير ليفركوزن ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والآن بوخوم، وهذا لأول مرة منذ مايو 2015.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط.

ليفربول بايرن ميونيخ يورجن كلوب توماس توخيل تشابي ألونسو باير ليفركوزن
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