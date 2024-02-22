منتخب إسبانيا يمدد عقد مدربه

الخميس، 22 فبراير 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي حتى عام 2026.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان: "يحق للاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستفادة من بند تمديد عقد المدرب حتى عام 2026".

وأضاف البيان "وافقت لجنة إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في جلستها يوم الخميس، على بند التجديد المتواجد في عقد المدرب لويس دي لا فوينتي حتى عام 2026، وهو العام الذي سيقام فيه كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

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وتعتبر لجنة إدارة اتحاد الكرة الإسباني أن تجديد دي لا فوينتي خطوة ضرورية للمنتخب، من خلال توفير الاستقرار للمنتخب استعدادا لبطولة يورو 2024 التي ستنطلق الصيف المقبل.

عقب كأس العالم 2022 تم تعيين لويس دي لا فوينتي كمدير فني لمنتخب إسبانيا خلفا لـ لويس إنريكي.

دي لا فوينتي تولى تدريب منتخبات الناشئين والشباب لإسبانيا بدءا من 2015.

ففاز بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2015 وذهبية ألعاب البحر المتوسط تحت 18 عاما في 2018.

وفي يوليو 2018 عُين مديرا فنيا لمنتخب تحت 21 عاما وبعد عام واحد توج بلقب يورو الشباب التي أقيمت في إيطاليا.

ومن ثم حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 أمام البرازيل، وحينها واجه منتخب مصر الأولمبي في افتتاح مشوار البطولة وتعادل سلبيا.

إسبانيا لويس دي لا فوينتي
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