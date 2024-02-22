تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. وتعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري

الخميس، 22 فبراير 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلن لجنة المسابقات تعديلات لمواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.

وتشهد الجولة تأجيل مواجهة الأهلي أمام يبراميدز بسبب ارتباط الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مباريات الجولة 14 كالآتي:

أخبار متعلقة:
ميسي يصنع هدفا في فوز إنتر ميامي بثنائية بافتتاح الدوري الأمريكي عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري عامر حسين لـ في الجول: إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما لن يلعب الأحمر ضد البلدية في الدوري دوري أبطال أوروبا - بورتو يحقق فوزا قاتلا ويرسخ عقدة أرسنال في دراجاو

الجمعة 23 فبراير:

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - استاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – استاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – استاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – استاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – استاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - استاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – استاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – استاد الإسكندرية – 7 مساءً

الدوري المصري لجنة المسابقات الجولة 14
نرشح لكم
طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي رئيس سوتشي الروسي يكشف لـ في الجول مصير صفقة محمد حمدي عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري عامر حسين لـ في الجول: إذا تأجلت مباراة الأهلي وميدياما لن يلعب الأحمر ضد البلدية في الدوري الأهلي يقيم تمثالا لـ العامري فاروق ويطلق اسمه على المبنى الإداري الزمالك: لم نطلب رفع اسم عبد الشافي والونش من قائمة الفريق بعد الإصابة لمواصلة النتائج الإيجابية.. الإسماعيلي يقرر صرف مكافأة مواجهتي سيراميكا كليوباترا والزمالك مران الزمالك - جلسة بين جوميز والجزيري.. ومواصلة تأهيل فتوح وزياد كمال
أخر الأخبار
كروس يتراجع عن الاعتزال الدولي: سنحقق في يورو أكثر مما يتوقعه الجمهور 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يعلن مواصلة مضايقات البعثة من مازيمبي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليفربول أم بايرن؟ تشابي ألونسو يراوغ الصحفيين بشأن مستقبله 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - لبيب يحضر المران الأخير قبل مواجهة أبو سليم بالكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب إسبانيا يمدد عقد مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.. وتعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري ساعة | الدوري المصري
رئيس ميدياما: ليست هناك حاجة لتأجيل مواجهتنا أمام الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب النصر: أوسبينا لن يشارك آسيويا لهذه الأسباب 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا