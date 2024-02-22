مدرب النصر: أوسبينا لن يشارك آسيويا لهذه الأسباب

أوضح البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن مشاركة حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا مستقبلًا في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا مستبعدة.

ونقلت جريدة الرياضية السعودية تصريحات كاسترو عقب بلوغ ربع نهائي البطولة على حساب الفيحاء: "أوسبينا مصاب حاليًا، ولن يلعب في الأدوار المقبلة بعد الشفاء".

وأضاف "وذلك لأننا لا نريد خسارة محترف أجنبي داخل الملعب".

وتفرض لائحة دوري الأبطال على كل فريق إشراك 6 أجانب بحد أقصى بينهم لاعب آسيوي.

وأغدق المدرب بالثناء على الحارس وليد عبد الله الذي شارك في المباراة وخرج منها بشباك نظيفة قائلًا "وليد هو المتاح حاليًا، ولدينا ثقة تامة فيه، ولا بدّ أن يعرف الناس مقدار العمل الكبير الذي يقدمه للفريق، ولا يهمني ما يقال خارج الملعب".

وأكمل "وليد محبوب من زملائه، ومدربه أيضًا، ويعمل بجدية، والناس في الخارج لا يرون التدريب".

وشدد "أنا المسؤول الأول، ويعجبني عمل جميع الحراس، ونحن في وضع حرج، فإذا غاب وليد سنضطر إلى إشراك حارس عمره 18 عامًا".

وتأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم إلى ربع نهائي بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 2-0 إيابا.

وكان النصر فاز على الفيحاء ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف كريستيانو رونالدو

وسجل الثنائي البرتغالي أوتافيو وكريستيانو رونالدو هدفي النصر خلال اللقاء.

وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 17 برأسية أوتافيو عقب تمريرة طولية من عبد الله الخيبري أودعها في الشباك بسهولة من بين أقدام الحارس.

وفي الدقيقة 37 ارتطمت رأسية رونالدو بالقائم الأيسر للفيحاء.

وقبل دقيقة على نهاية اللقاء سجل رونالدو في الشباك بعدما انفرد بالحارس ومستغلا خطأ الحارس ومسددا في المرمى الخالي.

وخاض رونالدو 3 مباريات في 2024 سجل خلالها 3 أهداف.

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وسيلتقي النصر مع العين الإماراتي في ربع النهائي، حيث سيقام الذهاب يوم 4 مارس المقبل والإياب يوم 11 من الشهر ذاته.