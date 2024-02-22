انتهت الأزمة.. وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي

الخميس، 22 فبراير 2024 - 13:15

كتب : FilGoal

مصطفى أبو الخير - وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي

وصلت بعثة الأهلي إلى كوماسي أخيرا بعد رحلة شاقة بدأت عصر أمس الأربعاء.

وأعلن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادث في مطار أكرا تسبب في عدم مقدرة الطائرة على السفر إلى كوماسي وبالتالي تأخر وصول الفريق.

ومن المقرر إقامة مواجهة الأهلي ضد ميدياما في تمام السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن.

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي خبر في الجول - كاف يستطلع رأي ميدياما بشأن تأجيل مواجهة الأهلي.. وتواصل مع أبو ريدة كرة يد - قبل مواجهة الأهلي ضد الزمالك.. ترتيب المرحلة الختامية لحسم لقب دوري السيدات مهند مجدي: بعثة الأهلي تعرضت لظروف صعبة في غانا.. ونحضر أنفسنا لكافة السيناريوهات

وكان من المقرر وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي مساء أمس الأربعاء قبل أن تضطر البعثة للمبيت في أكرا قبل حل الأزمة والتوجه إلى مدينة كوماسي اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن طائرة الأهلي تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما.

وأن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما من الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة سواء من قبل السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.

وتوجهت بعثة الأهلي إلى أحد الفنادق في مدينة أكرا للمبيت هناك مساء أمس الأربعاء لحين حل الأزمة والسفر إلى كوماسي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رضا سليم – كريم فؤاد – كريم وليد – مصطفى أبو الخير

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – وسام أبو علي – طاهر محمد

وانضم وسام أبو علي لقائمة الأهلي لأول مرة بعد غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب الإصابة.

بينما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" من القائمة.

وعلم FilGoal.com أن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

كما يغيب مروان عطية عن المباراة لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

الأهلي كوماسي بعثة الأهلي ميدياما
نرشح لكم
لجنة المسابقات تعلن تعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري رئيس ميدياما: ليست هناك حاجة لتأجيل مواجهتنا أمام الأهلي بيراميدز: سائق مازيمبي تسبب تحطيم سيارات بعثتنا بشكل غريب.. وجاهزون للمباراة طبيب الأهلي: جراحة منظار استكشافي للركبة الأقرب لحالة ديانج.. وتطورات تأهيل الشناوي خبر في الجول - كاف يستطلع رأي ميدياما بشأن تأجيل مواجهة الأهلي.. وتواصل مع أبو ريدة رئيس سوتشي الروسي يكشف لـ في الجول مصير صفقة محمد حمدي مهند مجدي: بعثة الأهلي تعرضت لظروف صعبة في غانا.. ونحضر أنفسنا لكافة السيناريوهات عامر حسين: الكمبيوتر لن يستطيع تنظيم مواعيد الدوري
أخر الأخبار
لجنة المسابقات تعلن تعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري 14 دقيقة | الدوري المصري
رئيس ميدياما: ليست هناك حاجة لتأجيل مواجهتنا أمام الأهلي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب النصر: أوسبينا لن يشارك آسيويا لهذه الأسباب 30 دقيقة | سعودي في الجول
بيراميدز: سائق مازيمبي تسبب تحطيم سيارات بعثتنا بشكل غريب.. وجاهزون للمباراة 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب يكشف ما قاله للاعبيه بين شوطي لقاء لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الأزمة.. وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - غياب إيهاب أمين وثنائي الاتحاد ونادر عن قائمة منتخب مصر بتصفيات إفريقيا 2 ساعة | كرة سلة
اسكواش - انطلاق منافسات ويندي سيتي.. وموعد مباريات المصريين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير