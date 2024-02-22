كرة سلة - غياب إيهاب أمين وثنائي الاتحاد ونادر عن قائمة منتخب مصر بتصفيات إفريقيا

الخميس، 22 فبراير 2024 - 12:45

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة قائمة منتخب مصر المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025.

وكان ثنائي الاتحاد السكندري يوسف شوشة وأحمد بيبو بجانب إيهاب أمين وعبد الرحمن نادر وعاصم مرعي أبرز الغيابات عن قائمة هنريك رودل المدير الفني لمنتخب مصر.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

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عمرو الجندي - يوسف شحاتة - أحمد عادل "دولا" - يوسف رفعت - كريم الجيزاوي - سيف قيدار - هيثم كمال - أحمد ياسر - باتريك يوسف - أنس أسامة - خالد عبد الناصر - عمر طارق.

وتستضيف مصر المجموعة الرابعة من التصفيات والتي تضم كل من منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

وتواصل FilGoal.com مع وائل بدر المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر لأسباب الغيابات وأوضح "إيهاب أمين يعاني من إصابة في الكتف ويستمر غيابه عن الفريق".

وتابع "عبد الرحمن نادر لا يزال يستكمل أوراقه الخاصة بالجنسية المصرية ولذلك غيابه لأمور إدارية".

واختتم تصريحاته "أما من تواجدوا مع الفريق وتم خروجهم من القائمة فليس مصرحا لنا بالحديث عن ذلك".

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة إفريقيا الوسطى غدا الجمعة في تمام السابعة مساء.

بينما يواجه منتخب مصر يوم السبت نظيره مدغشقر في نفس التوقيت، وتختتم منافسات البطولة يوم الأحد بمواجهة بين مصر وكوت ديفوار في السابعة مساء.

وتقام جميع مباريات التصفيات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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