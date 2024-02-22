اسكواش - انطلاق منافسات ويندي سيتي.. وموعد مباريات المصريين

الخميس، 22 فبراير 2024 - 12:32

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

تنطلق منافسات بطولة ويندي سيتي المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش مساء اليوم الخميس.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المسابقة حتى يوم 28 فبراير الجاري، وكانت قد ألغيت نسخة العام الماضي بسب إقامة بطولة العالم في نفس التوقيت.

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وحقق علي فرج آخر لقب لمصر في نسخة 2020 بعد الفوز على بول كول لاعب نيوزلاندا وحامل لقب النسخة الأخيرة في 2022.

ويعتبر محمد الشوربجي الأكثر تتويجا باللقب لمصر برصيد لقبين، قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي بعد ذلك.

أما على مستوى السيدات فحققت هانيا الحمامي لقب آخر نسخة أقيمت في 2022، بينما حصدت كل من نور الطيب ونور الشربيني لقبي 2018 و2020 على الترتيب.

وتعتبر رنيم الوليلي المصرية الأكثر تتويجا باللب برصيد 3 مرات وكان ذلك تواليا من 2015 وحتى 2017.

وجاءت مباريات المصريين بالدور الثاني من النسخة الجارية كالآتي:

نور الطيب × الأمريكية صابرينا صبحي (8:00 مساء)

مازن هشام × السويسري نيكولاس مولر (8:45 مساء)

يوسف سليمان × الإنجليزي محمد الشوربجي (8:45 مساء)

فارس الدسوقي × علي أبو العينين (8:45 مساء)

محمد الشربيني × عمر مسعد (8:45 مساء)

فريدة محمد × الإنجليزي لوسي بيكروفت (10:00 مساء)

نور الشربيني × الماليزية راتشيل أرنولد (10:00 مساء)

سنا إبراهيم × البلجيكية نيلي جيليس (10:00 مساء)

علي فرج × القطري عبد الله التميمي (10:45 مساء)

كريم عبد الجواد × الإنجليزي ناثان ليك (10:45 مساء)

نوران جوهر × فيروز أبو الخير (1:00 صباحا)

سلمى هاني × الإنجليزية سارة جان يبري (1:00 صباحا)

ندى عباس × أمينة عرفي (1:00 صباحا)

مصطفى عسل × الأسكتنلدي روري ستيوارت (1:45 صباحا)

هانيا الحمامي × زينة مكاوي (3:00 فجرا)

روان العربي × ملك خفاجي (3:00 فجرا)

يوسف إبراهيم × النيوزلاندي بول كول (3:45 فجرا)

طارق مؤمن × الهندي راميت تاندون (3:45 فجرا)

اسكواش نور الشربيني علي فرج
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