تقرير: أمير سعودي يرغب في شراء نادي موناكو

الخميس، 22 فبراير 2024 - 12:13

كتب : FilGoal

موناكو

يهتم أحد الأمراء السعوديين بشراء نادي موناكو الفرنسي، حسب شبكة راديو مونت كارلو.

وأوضح التقرير أن الأمير السعودي مهتم بشراء نادي موناكو في المستقبل القريب، والنادي معروض للبيع الآن.

وأضاف التقرير أن هناك أمورا كثيرة تحدث في الكواليس، مثل عقد اجتماعات بالفعل بين الأمير ألبرت وأحد أفراد العائلة المالكة السعودية.

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وكشف التقرير أن هناك اهتماما سعوديا بالغا بالاستثمار في ناد فرنسي.

وبعدما أصبح موناكو معروضا للبيع، يرى الجانب السعودي أن نادي الإمارة فرصة كبيرة للاستثمار.

موناكو يتواجد حاليا في المركز الخامس بجدول الدوري الفرنسي بعد مرور 22 جولة من البطولة.

يذكر أن موناكو ليس الفريق الوحيد في الدوري الفرنسي الذي أبدى الجانب السعودي الاهتمام به.

فقد اهتم السعوديون بالاستثمار في نادي مارسيليا منذ بضع سنوات ولكن لم يتم تقديم أي عروض للاستحواذ على النادي، حسب التقارير.

موناكو السعودية
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